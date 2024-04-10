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В МИД России рассказали о ежедневных кибератаках на Россию

Люкманов: главный плацдарм кибератак на Россию — территория Украины

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Кибератаки совершаются на Россию ежедневно, главный плацдарм этого — территория Украины. Об этом заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов, пишет ТАСС.

«Там действует так называемая IT-армия, где зачастую втемную используются устройства связи граждан Украины для проведения атак против наших граждан», — сказал он.

Люкманов добавил, что с «этим придется жить». Он посоветовал россиянам быть бдительнее, особенно когда поступают звонки и сообщения от неизвестных адресатов.

Помимо кибератак, обмануть россиян пытаются также при помощи телефонных мошенников. Недавно руководитель группы информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин рассказал, как не попасться на уловку обманщиков.

Лучше всего не вступать в разговор с тем, кто выдает себя за сотрудников банка или других структур. Эксперт также посоветовал не отвечать на звонки с незнакомых номеров из мессенджеров, потому что в них можно прописать любое название банка или структуры. Кроме того, никому не стоит сообщать по телефону личные данные.

Ранее эксперты объяснили россиянам, как защититься от мошенников в мессенджерах.

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