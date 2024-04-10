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Союзники Трампа придумали хитрый план по победе над Байденом на выборах

NYT: союзники Трампа хотят переманить избирателей Байдена к третьим кандидатам

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Reuters

Союзники кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа ищут способы повышения рейтинга других кандидатов на пост главы государства, чтобы снизить число голосующих за Джо Байдена. Об этом сообщает The New York Times.

«Союзники Дональда Трампа обсуждают способы повысить популярность других кандидатов в колеблющихся штатах, чтобы переманить избирателей президента Байдена», — говорится в тексте.

По данным издания, сторонники Трампа хотят сформировать образ независимого кандидата на пост президента Роберта Кеннеди-младшего как сторонника прав женщин на аборт, чтобы американцы, которых волнует данный вопрос, голосовали за него вместо Байдена.

Также они делают упор на экологические позиции Кеннеди-младшего и ожидаемого кандидата от Партии Зеленых Джилл Стайн, чтобы привлечь избирателей, недовольных рекордными показателями добычи нефти при Байдене, отмечается в материале.

Союзники Трампа также пытаются сыграть на обострении недовольства американцев-мусульман поддержкой Израиля со стороны Вашингтона, пишет NYT.

До этого бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в эфире телепередачи The Tonight Show Starring Jimmy Fallon отпустила резкий комментарий по поводу предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах.

Ведущий Феллон попросил Клинтон сказать несколько слов избирателям, которые не хотят отдавать свой голос ни за кандидата от Демократической партии и действующего президента США Джо Байдена, ни за кандидата от республиканцев, бывшего президента Дональда Трампа.

«Переступите через себя. Выбор будет только из этих двух вариантов», — заявила Клинтон в ответ.

Ранее Байдену предрекли потерю избирателей из-за его политики по Газе.

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