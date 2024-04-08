Байдену предрекли потерю избирателей из-за его политики по Газе

Президент США Джо Байден может лишиться поддержки части своих избирателей на предстоящих выборах из-за своей политики по сектору Газа. Об этом пишет газета Politico.

Авторы публикации пишут об опасениях некоторых помощников и соратников Байдена в том, что он едва ли сможет убедить своих избирателей в том, что выбор стоит между его «здравой нравственной ясностью и хаосом бывшего президента Дональда Трампа» в области политики на Ближнем Востоке и палестино-израильского конфликта.

Отмечается, что Байден убеждал своих сторонников в том, что США обладают уникальной готовностью противостоять конфликту Израиля и ХАМАС. Но в результате он растерял свою репутацию вместо укрепления имиджа мирового лидера. В результате Вашингтон намерен поменять свой подход к конфликту на Ближнем Востоке из-за вторичных внутриполитических проблем в стране.

До этого телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники сообщал, что в ходе переговоров в Каире о прекращении огня в секторе Газа был достигнут значительный прогресс.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.