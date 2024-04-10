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Глава Минстроя напомнил оренбургским властям о задачах президента

Глава Минстроя Файзуллин напомнил оренбургским властям о задачах Путина

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Государственный Совет Республики Татарстан

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин во время визита в Орск напомнил региональным властям, что президент России Владимир Путин поставил задачу восстановить пострадавшие от паводка территории. Его слова приводит РИА Новости.

«Обращаюсь к ребятам, которые представляют правительство Оренбургской области и муниципалитет города Орска. Задача восстановления поставлена президентом нашей страны и по его поручению я сюда прибыл», — отметил он.

По его словам, глава государства держит ситуацию на контроле.

«Все будет восстановлено», — заявил Файзуллин во время общения с жителями Орска.

Также Файзуллин заявил, что подготовит доклад президенту России по ситуации с паводком в Оренбургской области, глава государства даст поручения после этого.

10 апреля стало известно, что Ирек Файзуллин прибыл в Орск Оренбургской области с рабочим визитом, в рамках которого осмотрит зону паводка.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.

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