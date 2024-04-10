Путин даст поручения по ситуации с паводком в Оренбуржье

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин подготовит доклад президенту России Владимиру Путину по ситуации с паводком в Оренбургской области, глава государства даст поручения после этого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Минстроя.

«Мы готовим совещание у президента. Президент выслушает наш доклад, и все необходимые решения и поручения федеральному правительству и региону будут даны», — сказал Файзуллин.

По его словам, также будут даны поручения в финансовой сфере. По его словам, предстоит много работы по восстановлению социальных объектов региона, среди которых школы, садики, музеи, парки.

До этого Файзуллин потребовал начать работу комиссий по оценке ущерба в Орске на этой неделе. 10 апреля стало известно, что Ирек Файзуллин прибыл в Орск Оренбургской области с рабочим визитом, в рамках которого осмотрит зону паводка. Глава Минстроя приехал на телевышку в микрорайон Новый город в Орске, где заслушал информацию о текущем состоянии в городе.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.