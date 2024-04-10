Министр обороны Польши назвал крушение Ту-154 под Смоленском трагическим происшествием

Авиакатастрофа под Смоленском была трагическим происшествием, иные теории, которые были выдвинуты на протяжении многих лет, не оправдались. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, слова которого передает РИА Новости.

«Произошла большая трагедия. И те, кто пытаются и пытались на протяжении лет выдвигать разные теории, не имели успеха и не оправдались», — заявил Косиняк-Камыш.

Днем 10 апреля стало известно, что прокуратура Польши готовится закрыть дело о катастрофе президентского самолета Ту-154, который разбился в 2010 году под Смоленском.

10 апреля в Польше проходят памятные мероприятия в связи с 14-й годовщиной авиакатастрофы, жертвой которой стал президент страны Лех Качиньский.

До этого заместитель главы военного ведомства республики Цезарий Томчик сообщил, что подкомиссия польского министерства национальной обороны, занимавшаяся повторным расследованием крушения самолета Ту-154 при заходе на посадку в российском аэропорту Смоленск-Северный, потеряла и уничтожила часть вещественных доказательств по этому делу.

Ранее в Польше обязали экс-главу «смоленской» комиссии извиниться за обвинения премьера.