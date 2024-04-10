Миллиардер Фридман отреагировал на снятие с него санкций ЕС

Российский миллиардер Михаил Фридман заявил, что доволен решением суда в ЕС о снятии с него санкций. Слова Фридмана передает Bloomberg.

«Доволен решением суда», — сказал он.

10 апреля суд первой инстанции в Люксембурге постановил отменить персональные санкции, введенные Евросоюзом (ЕС), против российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение суда ЕС снять санкции с основателей «Альфа-групп».

В Совете Евросоюза приняли к сведению решение суда ЕС, который удовлетворил иски Михаила Фридмана и Петра Авена.

В ноябре 2023 года Авен и Фридман назвали ошибкой свои прежние решения инвестировать в проекты на Западе.

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