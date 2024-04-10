Полковник Ходаренок опроверг информацию о затоплении РЛС «Воронеж-М» в Орске

Военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник Михаил Ходаренок опроверг слухи о том, что из-за наводнения в Орске под угрозу затопления попала станция системы предупреждения о ракетном нападении РЛС «Воронеж-М».

«По данным моих источников, РЛС СПРН находится на возвышенности, энергопитание локатора не прерывалось, угрозы затопления объекта нет. Локатор работает в штатном режиме», — сказал Ходаренок.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщал, что из-за отключения от энергопитания РЛС «Воронеж-М» в Орске (в 20 км от старого города, рядом с поселком Кумак) якобы возникли проблемы с отслеживанием пуска межконтинентальных баллистических ракет на южном направлении. Из-за прорыва дамб угроза окончательного затопления РЛС «Воронеж» весьма высока, написал Telegram-канал.

Как ранее писала «Газета.Ru», РЛС 77Я6 «Воронеж» представляет собой стационарную надгоризонтную радиолокационную станцию так называемой высокой заводской готовности (РЛС ВЗГ).

Существуют различные варианты локатора, которые работают в диапазоне как метровых, так и дециметровых/сантиметровых радиоволн. И те и другие обладают набором достоинств и недостатков.

РЛС «Воронеж» состоит из приемопередающей установки с активной фазированной антенной решеткой, быстровозводимого здания для личного состава и нескольких контейнеров с радиоэлектронным оборудованием.

Высокая степень заводской готовности и модульный принцип построения РЛС «Воронеж» позволили отказаться от капитальных многоэтажных сооружений и возвести локатор в течение всего 12-18 месяцев. На строительство РЛС предыдущих поколений типа «Дарьял» и «Днепр» требовалось от 5 до 9 лет. Теперь вся аппаратура «Воронежа» в контейнерном исполнении доставляется с предприятий-изготовителей для последующей сборки на заранее забетонированных площадках.

Первая станция «Воронеж-М» в поселке Лехтуси Ленинградской области начала возводиться в мае 2005 года, заступив на опытно-боевое дежурство в декабре 2006 года.

Потребляемая мощность станции составляет всего 0,7 МВт.

РЛС СПРН «Воронеж-М», развернутая в Оренбургской области в Новоорском районе недалеко от села Кумак, работает в метровом диапазоне радиоволн. Дальность обнаружения целей составляет до 6 тыс. км. Ее строительство стартовало в 2013 году. В 2015 году она начала работу в тестовом режиме, а в 2016 году была введена в строй в полном объеме.

С вводом станции в строй замкнулось единое радиолокационное пространство предупреждения о ракетном нападении.

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