Всем необходимо учитывать, что Российская Федерация стала на четыре региона больше. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Таким образом он прокомментировал заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, призвавшего прекратить конфликт немедленно при соблюдении территориальной целостности Украины.

«Геополитические реалии на Украине совсем другие, и в России они другие. РФ стала больше, у нее появилось четыре новых региона. Это нужно учитывать всем», — сказал он.

До этого официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что генсек Организации Объединенных Наций разделяет с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспокоенность по поводу ударов беспилотными летательными аппаратами по Запорожской атомной электростанции.

21 марта Антониу Гутерриш призвал избегать двойных стандартов в вопросах конфликтов.

Ранее в ООН впервые признали политику дискриминации русскоязычного населения в Германии.