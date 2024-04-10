Адвокаты миллиардеров Авена и Фридмана прокомментировали снятие с них санкций

Внесение российских миллиардеров Петра Авена и Михаила Фридмана в санкционные списки Евросоюза было «контрпродуктивной ошибкой». Об этом заявили РИА Новости их адвокаты.

Их интересы в суде представляли базирующиеся во Франции европейские адвокаты Тьери Марембер, Аарон Басс и Роджер Герсон.

В совместном заявлении адвокатов говорится, что сегодняшнее решение имеет огромное значение. Суд обоснованно признал, что все обвинения в адрес миллиардеров были абсолютно беспочвенны.

Защитники Авена и Фридмана надеются, что «сегодняшний сильный сигнал» услышат в ЕС и за его пределами.

10 апреля суд первой инстанции в Люксембурге постановил отменить персональные санкции против Авена и Фридмана.

В марте в ЕС заявили, что решение снять санкции с экс-главы «Яндекса» Аркадия Воложа, исполнительного вице-президента Сергея Мндоянца и главы местного отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека было однозначным, оно связано с корректировкой поведения подсанкционных лиц.

Ранее Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.