В МИД РФ заявили о циничном отношении Запада к украинским детям

Запад вместе с Украиной продолжает цинично эксплуатировать тему спасения детей от России, замалчивая реальные проблемы, заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Дипломата цитирует РИА Новости.

Захарова прокомментировала грядущую встречу международной коалиции по возвращению украинских детей, отметив, что ее поражает цинизм создателей этого проекта.

«Они на весь мир трубят о необходимости спасения украинских детей от несуществующей как бы российской опасности, но при этом тщательно скрывают реальные проблемы, с которыми сталкиваются украинские семьи в Европе», — сказала представитель МИД РФ.

Она объяснила, что имеет в виду работу социальных служб европейских стран, которые, по ее словам, «воруют украинских детей» под различными предлогами.

По мнению Захаровой, «детская тема» нужна Западу и Украине, чтобы заручиться поддержкой как можно большего количества стран, чтобы те впоследствии выразили одобрение плану урегулирования украинского конфликта по «формуле Зеленского».

17 марта 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В суде утверждали, что президент и омбудсмен ответственны за «незаконную депортацию детей» в Россию в период с начала военной операции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ничтожным решение МУС об ордере на арест Путина.

Ранее Россия передала Украине шестерых детей.