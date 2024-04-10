Политолог раскрыл, кому были адресованы слова Шеппса о предвоенном периоде

Журналист, экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал слова министра обороны Великобритании Гранта Шэппса о том, что мир находится в предвоенном периоде. По мнению эксперта, подобные заявления ориентированы прежде всего на внутренних налогоплательщиков, чтобы они платили больше денег за свою безопасность.

«Это призыв к избирателю: платите, раскошеливайтесь больше. Призыв к национальным правительствам. И те, кто производит оружие, в общем-то, уже открывают очередную бутылку шампанского. Потому что их прибыль сейчас будет не тысяча, а уже миллион процентов», — отметил Мамыкин.

Он также обратил внимание, что Шеппс перечислил страны, которые не платят 2% от ВВП, а таких половина.

В начале апреля Шэппс в своей статье для The Daily Telegraph написал, что странам — членам НАТО необходимо позаботиться о будущем организации и наращивать расходы на оборону, поскольку мир находится в предвоенном периоде.

Глава британского военного ведомства выразил мнение, что угроза для НАТО якобы исходит со стороны Российской Федерации, Ирана, Китая и КНДР. Для сдерживания этой угрозы Шеппс призывает членов альянса оказать дальнейшую поддержку Украине и начать инвестировать в оборонный сектор с целью производства вооружений и боеприпасов.

Ранее глава МИД Британии высказался об отправке войск НАТО на Украину.