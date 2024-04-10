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Российский посол призвал США перестать влезать в дела России

Посол Антонов: США должны прекратить вмешиваться во внутренние дела РФ

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MFA Russia/Global Look Press

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтону следует отказаться от попыток вмешательства во внутренние дела Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал дипмиссии.

«Мы требуем прекратить попытки вмешательства в наши внутренние дела. Как нам жить, определимся сами», — подчеркнул дипломат.

Руководствуясь принципом «разделяй и властвуй», США ведут против России гибридную войну, чтобы разрушить единство российского общества, считает Антонов. По его словам, Соединенные Штаты больше не являются цитаделью демократии, поэтому Вашингтону пора «перестать апеллировать к ценностям свободы, права и справедливости».

Посол порекомендовал американским политикам заняться внутренними делами своей страны, а не повышать свой рейтинг «за счет шельмования России».

До этого Антонов заявил, что на Западе растет усталость от бремени в виде поддержки Украины. Рядовые американцы не понимают, почему их налоги направляют на финансирование восточноевропейской страны, отметил дипломат.

Ранее Антонов призвал США не давать советы России.

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