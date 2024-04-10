Спикер Джонсон сослался на дела и отказался от встречи с Кэмероном по Украине

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон отказался от встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, сославшись на плотное расписание. Об этом пишет The Daily Mail.

«Спикер Палаты представителей США пренебрег Дэвидом Кэмероном после того, как тот попросил обсудить помощь Украине», — говорится в тексте.

Раннее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе визита в США встретился с кандидатом на пост главы государства от республиканцев Дональдом Трампом и обсудил события на Украине и НАТО.

Встречу иронично прокомментировал глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Парламентарий процитировал Кэмерона, которому «ясно, что Украина должна победить» в конфликте с Россией. Но ему также ясно, что без выделения 60 млрд от США Киев «не победит», отметил сенатор.

«Поэтому у него возникла ясность, что надо ехать к Трампу и уговаривать его дать сигнал республиканцам в конгрессе не блокировать пакет помощи Украине. Однако у Трампа есть ясность, что уступать Кэмерону не надо, поскольку Украина, ясное дело, территории не вернет и войну даже с помощью США не выиграет, она просто продлится дольше», — написал Пушков.

Ранее спикера Джонсона уличили в сотрудничестве с командой Байдена по помощи Украине.