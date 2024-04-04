Спикера Джонсона уличили в сотрудничестве с командой Байдена по помощи Украине

Помощники президента США Джо Байдена тайно сотрудничали со спикером палаты представителей Майком Джонсоном по законопроекту по выделению 60 млрд для Украины. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителей администрации Байдена.

Как следует из текста, представители Байдена работали с Джонсоном «в частном порядке и за кулисами», чтобы гарантировать вынесение законопроекта по Украине на голосование и при этом сохранить политические позиции спикера.

«По словам двух представителей администрации, Белый дом поддерживал контакт с офисом Джонсона по поводу помощи Украине на протяжении всего двухнедельного перерыва в работе Конгресса», — говорится в тексте.

В материале также отмечается, что Байден публично критиковал республиканцев в палате представителей, выступающих против поддержки Киева, однако избегал критики Майка Джонсона.

До этого спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что законопроект по выделению помощи Украине будет рассмотрен после пасхальных каникул, которые заканчиваются 9 апреля, анонсировав «важные нововведения».

Речь идет о в том числе о предоставлении Киеву кредита, а также конфискации замороженных суверенных активов России, находящихся в США, для использования против Москвы. Джонсон напомнил, что «даже Трамп говорил о концепции займа», и Вашингтон не просто выделяет помощь, а строит такие отношения, при которых Украина должна будет ее вернуть.

Ранее конгрессвумен Грин предостерегла от выделения помощи Украине.