После победы Петера Пеллегрини на выборах президента в Словакии Россия обрела нового союзника в Европе. Об этом написали в агентстве Al Khaleej.

«С избранием нового союзника для России Украина потеряла важного сторонника. Помощь Словакии Украине до июля составила 750 млн долларов, и она является одним из крупнейших доноров после Норвегии, стран Балтии, Дании и Польши», — говорится в материале.

7 апреля Петер Пеллегрини официально одержал победу на выборах президента Словакии. Он набрал 53,12% голосов.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что с победой Петера Пеллегрини на выборах президента Словакии страна окончательно переходит в стан противников поддержки Украины в Европейском союзе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал победу Пеллегрини в Словакии победой для сторонников мира в Европе.

Ранее швейцарский саммит по Украине назвали показухой.