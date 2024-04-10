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В Госдуме назвали швейцарский саммит по Украине показухой

Депутат Госдумы Шеремет назвал саммит по Украине в Швейцарии показухой и позором

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Предстоящий швейцарский саммит по Украине станет показухой и позором. Такое мнение выразил депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Этот саммит станет показухой и парадом государств без суверенитета, которые пляшут под дудку США и будут согнаны туда американцами для проведения бессмысленного и пустого мероприятия», — заявил депутат.

По мнению Шеремета, все участники саммита навсегда запятнают себя позором, как безвольные политики, которые «наплевали на национальные интересы своих стран, ради похвалы американского хозяина».

8 апреля стало известно, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня. Отмечается, что в мероприятии примут участие от 80 до 100 государств так называемого глобального Юга. Конференция может состояться 16-17 июня.

Официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер 4 апреля сообщил, что Швейцарии важно объединить различные точки зрения для возможности пути к миру на Украине.

В конце марта Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет начать вести мирные переговоры с Россией, выйдя на границы 2022 года.

Ранее мэр Киева признал, что Украина стала «заложницей» США.

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