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Замгенсека НАТО Джоанэ заявил о недоверии России в ходе переговоров по Украине

Замгенсека НАТО Джаонэ: нельзя доверять России в ходе переговоров по Украине

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Москва может использовать переговоры по Украине для перевооружения, поэтому России нельзя доверять. Об этом сообщает британская радиостанция LBC.

По словам Джоанэ, даже если в России со временем начнут говорить о мире, то самом деле речь пойдет лишь о перемирии для перевооружения российской армии. Поэтому, подчеркнул чиновник, Москве доверять не следует. При этом, отметил Джоанэ, Киев будет самостоятельно принимать решение о начале переговоров с Россией.

Замгенсека Североатлантического альянса высказал уверенность, что Украина со временем войдет в состав НАТО. По его словам, у НАТО есть моральная и юридическая обязанность поддерживать Киев, так как победа России в украинском конфликте может побудить Москву к «дальнейшей экспансии».

До этого в США одобрили сделку по продаже Украине оборудования для зенитных комплексов.

Ранее сообщалось, что в Финляндии в 140 км от границы с Россией создадут штаб сухопутных войск НАТО.

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Операция на Украине
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