Россия представит суду ООН доказательства зверств украинских военных в Донбассе

Россия намерена направить в Международный суд ООН доказательства зверств украинских военных в Донбассе. Об этом в интервью «Известиям» сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

По словам Вершинина, после рассмотрения исков Киева против Москвы в Международном суде (МС) ООН суд оставил на рассмотрении вопрос о том, совершала ли сама Украина геноцид в Донбассе.

«Украинцы из обвинителей превратились в обвиняемых. Как написали в западной прессе, Киев «забил гол в собственные ворота», — пояснил Вершинин, добавив, что теперь Россия представит суду все доказательства зверств ВСУ и нацбатальонов в Донбассе.

В начале февраля Международный суд ООН отклонил большую часть претензий Украины к России по иску, подданному Киевом еще в 2017 году. В частности, это касалось обвинений в дискриминации крымских татар и причастности к крушению Boeing MH17. Кроме того, Украина обвиняла Россию в нарушении двух международных конвенций — по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.

В вердикте говорится лишь о нескольких «нарушениях» со стороны Москвы. Во-первых, Россия якобы не стала проводить расследование возможных фактов финансирования терроризма в Донбассе. Во-вторых, российская сторона предположительно допустила резкое снижение школьного образования на украинском языке в Крыму.

1 февраля политолог Владимир Скачко назвал победой России решение суда ООН.

В тот же день в Крыму заявили, что суд ООН положил конец «бредовым фантазиям» Киева.

Ранее в МИД РФ сочли, что Киев делом против России в Гааге посадил себя на скамью подсудимых.