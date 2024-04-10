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Белый дом может запросить на помощь Украине еще $100 млрд

Сенатор Шмитт: администрация США может запросить на помощь Киеву еще $100 млрд

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Depositphotos

Администрация США может запросить в конгрессе дополнительные ассигнования на помощь Украине в размере $100 млрд. Об этом сообщает RT.

Заявление на эту тему сделал сенатор от штата Миссури республиканец Эрик Шмитт.

Он пояснил, что на слушаниях в комитете сената по делам Вооруженных сил министра обороны США Ллойда Остина попросили уточнить размер средств, которые следует направить в помощь Украине с точки зрения Белого дома. В ответ Остин заявил, что администрация США может направить в сенат еще один запрос на $100 млрд.

9 апреля сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Таберрвил заявил, что Соединенные Штаты расходуют на Украину около $80 тыс. в секунду, призвав отказаться от подобных трат. Шеф Пентагона Ллойд Остин не согласился с подобной оценкой, назвав цифры «слишком высокими».

В тот же день Остин заявил, что США хотят вступления Украины в НАТО «в какой-то момент в будущем», однако в данный момент это невозможно.

Ранее шеф Пентагона заявил, что американская военная промышленность получит $50 млрд из пакета помощи Киеву в $60 млрд.

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