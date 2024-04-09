Вопроса о присоединении к Румынии не будет на осеннем референдуме в Молдавии

Вопрос о присоединении Молдавии к Румынии не будет выноситься на референдум о европейской интеграции республики. Об этом в интервью гагаузскому изданию Nokta заявила президент Молдавии Майя Санду.

«Этот референдум о европейской интеграции, вопрос о присоединении [Молдавии] к Румынии не стоит», — сказала Санду.

18 марта президент Молдавии Майя Санду обратилась к парламенту страны с призывом инициировать проведение референдума по вопросу вступления в Европейский союз в октябре текущего года.

8 апреля стало известно, что молдавская партия «Действие и солидарность» (ПДС) внесла в парламент законопроект о внесении в Конституцию страны поправок о провозглашении евроинтеграции стратегической целью республики. Предполагается, что закон будет принят после референдума по вопросу вступления в ЕС.

9 апреля партия ПДС предложила провести референдум о вступлении в Евросоюз 20 октября.

Ранее премьер Румынии поддержал объединение с Молдавией.