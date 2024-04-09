Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Гагаузии не исключила задержания по возвращении в Молдавию

Глава Гагаузии Гуцул не исключила, что ее задержат по возвращении из Москвы

close
100%
Евгения Гуцул/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул не исключила, что ее могут задержать в аэропорту Кишинева после возвращения из России, где она находилась с рабочим визитом. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

«Поэтому то, что могут быть задержания, я не исключаю. Я не исключаю, что меня и спикера Народного собрания могут опять же ждать в аэропорту правоохранительные органы, как в прошлый раз в марте, когда я летела из Сочи», — заявила глава Гагаузии.

9 апреля Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом. Сообщалось, что власти автономии договорились о запуске российских карт «Мир» в регионе. Месяцем ранее Гуцул уже наносила визит в Россию для встречи с российским лидером.

До этого Майя Санду отказалась назначить главу Гагаузии Евгению Гуцул министром. Свое решение она связала с тем, что Гуцул работает на «преступную группировку Шор» и делает заявления против своей страны. Согласно законодательству, глава Гагаузской автономии должен автоматически назначаться и членом правительства Молдавии.

Ранее в Гагаузии предупредили Кишинев, в каком случае объявят о независимости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами