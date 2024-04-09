Глава Гагаузии не исключила задержания по возвращении в Молдавию

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул не исключила, что ее могут задержать в аэропорту Кишинева после возвращения из России, где она находилась с рабочим визитом. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

«Поэтому то, что могут быть задержания, я не исключаю. Я не исключаю, что меня и спикера Народного собрания могут опять же ждать в аэропорту правоохранительные органы, как в прошлый раз в марте, когда я летела из Сочи», — заявила глава Гагаузии.

9 апреля Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом. Сообщалось, что власти автономии договорились о запуске российских карт «Мир» в регионе. Месяцем ранее Гуцул уже наносила визит в Россию для встречи с российским лидером.

До этого Майя Санду отказалась назначить главу Гагаузии Евгению Гуцул министром. Свое решение она связала с тем, что Гуцул работает на «преступную группировку Шор» и делает заявления против своей страны. Согласно законодательству, глава Гагаузской автономии должен автоматически назначаться и членом правительства Молдавии.

Ранее в Гагаузии предупредили Кишинев, в каком случае объявят о независимости.