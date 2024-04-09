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Глава евродипломатии прокомментировал атаку дронов на ЗАЭС

Боррель осудил атаки дронов на Запорожскую АЭС

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Yves Herman/Reuters

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил недавние атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Запорожскую АЭС. Об этом он сообщил в своем X (ранее Twitter).

По его мнению, безрассудная атака БПЛА на ЗАЭС только увеличивает риск опасного ядерного инцидента, подобное должно прекратиться.

До этого представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что 11 апреля пройдет заседание МАГАТЭ по удару по ЗАЭС.

В МАГАТЭ сообщили, что ситуация на Запорожской АЭС стабилизировалась.

По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, специалисты агентства постоянно присутствуют в Запорожье и предоставляют доклады, в которых объективно рассказывают о происходящем.

Гросси напомнил, что представлял Совету Безопасности ООН пять основных принципов, которым должны следовать все стороны, когда речь идет об АЭС. Из них в первую очередь следует, что никто не должен стрелять по АЭС.

Ранее Гросси заявил, что на ЗАЭС впервые с ноября 2022 года подтверждено три попадания.

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