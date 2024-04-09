В Британии раскрыли условия отправки войск на Украину

Великобритания будет вынуждена отправить свои войска на Украину вслед за французскими солдатами, если Париж пойдет на подобные меры. Об этом заявил британский полковник в отставке Глен Грант в беседе с Daily Express.

«По словам бывшего старшего офицера, если президент Франции Эммануэль Макрон прикажет своей армии оборонять Украину, то у Великобритании не будет другого выбора, кроме как послать свои войска сражаться с российскими силами», — следует из текста.

Как заявил Грант, на данный момент Лондон теряет позиции на мировой арене, поскольку не в состоянии производить достаточное количество военного снаряжения, а в случае отказа отправлять солдат на Украину вместе с Францией «падет как государство».

Он подчеркнул, что Британия теряет авторитет, поскольку «ни черта не может произвести» из военной техники.

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон исключил вероятность введения войск стран НАТО на Украину. Глава МИД Британии заверил, что Лондон будет использовать «архитектуру НАТО» для поддержки Киева, однако провел границу между «миссией НАТО для Украины» и «миссией НАТО на Украине».

Ранее Великобританию назвали «державой среднего ранга».