Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Великобританию назвали «державой среднего ранга»

The Guardian: в Британии призвали смириться со статусом державы среднего ранга

close
100%
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Министерство иностранных дел Британии превратилось в элитарную, застрявшую в прошлом организацию, а Лондону следует смириться с обретением статуса державы среднего ранга. Об этом пишут в докладе экс-сотрудники внешнеполитического ведомства страны, сообщает The Guardian.

«Новое мощное ведомство помогло бы Британии адаптироваться к роли державы среднего ранга и избавиться от «несколько элитарной и застрявшей в прошлом» идентичности министерства иностранных дел»», — говорится в докладе.

Авторы материала, экс-руководитель секретариата кабинета министров Марк Седвилл, экс-посол Британии в Ливане Томас Флетчер и бывший руководитель департамента по Африке в МИД Моазам Малик также заявили о необходимости выделять как минимум 2% ВВП на оборону и 1% на поддержку международной деятельности Лондона.

До этого The Telegraph со ссылкой на военных чиновников Великобритании сообщала, что вооруженные силы страны продержатся лишь два месяца против ВС РФ в случае прямого столкновения.

Ранее в Британии признали, что «очень сильно отстают» в военной сфере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами