Великобританию назвали «державой среднего ранга»

Министерство иностранных дел Британии превратилось в элитарную, застрявшую в прошлом организацию, а Лондону следует смириться с обретением статуса державы среднего ранга. Об этом пишут в докладе экс-сотрудники внешнеполитического ведомства страны, сообщает The Guardian.

«Новое мощное ведомство помогло бы Британии адаптироваться к роли державы среднего ранга и избавиться от «несколько элитарной и застрявшей в прошлом» идентичности министерства иностранных дел»», — говорится в докладе.

Авторы материала, экс-руководитель секретариата кабинета министров Марк Седвилл, экс-посол Британии в Ливане Томас Флетчер и бывший руководитель департамента по Африке в МИД Моазам Малик также заявили о необходимости выделять как минимум 2% ВВП на оборону и 1% на поддержку международной деятельности Лондона.

До этого The Telegraph со ссылкой на военных чиновников Великобритании сообщала, что вооруженные силы страны продержатся лишь два месяца против ВС РФ в случае прямого столкновения.

Ранее в Британии признали, что «очень сильно отстают» в военной сфере.