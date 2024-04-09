В Ирландии назначен новый премьер-министр

Большинство депутатов парламента Ирландии проголосовали за назначение лидера партии «Фине Гэл» Саймона Харриса на должность премьер-министра страны. Об этом сообщает ТАСС.

Харрис встретится с президентом Майклом Хиггинсом, после чего будет утвержден в новой должности. Саймон Харрис был избран главой «Фине Гэл» 24 марта, после того как предыдущий лидер и премьер-министр Лео Вардакар заявил, что уйдет с обеих должностей.

«Сегодня начинается новая глава в истории моей партии и в моей собственной жизни, новый этап для коалиционного правительства», — заявил Варадкар перед голосованием по кандидатуре преемника.

Лео Варадкар занимал должность премьер-министра менее двух лет с декабря 2022 года. До этого он возглавлял ирландское правительство с 2017 по 2020 год.

«Заявление Лео Варадкара о том, что он уходит с поста лидера «Фине Гэл», было, на первый взгляд, драматичным и неожиданным, поскольку произошло в короткую политическую неделю между двумя перерывами в парламенте. Однако на всех уровнях партии растет беспокойство по поводу результатов партии в опросах, но еще более тревожно то, что 11 партийных руководителей заявили, что в следующий раз они больше не будут баллотироваться», — писало The Irish Times.

Ранее стало известно, что Ирландия закрывает программу «золотых виз» для иммигрантов-миллионеров.