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Немецкий журналист считает, что Зеленский заговорил о собственной смерти

Немецкий журналист Вагнер считает, что Зеленский заговорил о собственной смерти

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский имеет в виду собственную смерть, говоря о том, что его страна «не выживет», если США не окажут ей помощь. Такое мнение высказал колумнист немецкой газеты Bild Франц-Йозеф Вагнер.

«Когда Зеленский говорит «не выжить», он говорит и о собственной смерти», — написал он в колонке, опубликованной в Telegram-канале «Bild на русском».

Журналист считает, что без помощи Украины «больше не будет».

На прошлой неделе Зеленский заявил, что без финансовой и оборонной поддержки конгресса США, который должен утвердить стратегию о помощи Киеву, Украине будет тяжело остаться независимым государством.

Он также сказал, что Украина уже готова получать военную помощь от Соединенных Штатов в виде кредита, поскольку Вашингтон не оставляет Киеву выбора.

До этого Зеленский говорил, что Вооруженные силы Украины будут неуклонно отступать, если США не направят Киеву необходимую ему военную помощь.

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.

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