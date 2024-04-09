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В Совфеде объяснили, как предотвратить вступление Украины в НАТО

Сенатор Долгов: исключить вступление Украины в НАТО поможет победа РФ в СВО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Исключить возможность вступления Украины в НАТО поможет решение Вооруженными силами России всех задач в рамках специальной военной операции. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал сенатор Константин Долгов. Он подчеркнул, что присоединение страны к Североатлантическому альянсу прямо противоречит интересам безопасности РФ.

«Если кто-то в Вашингтоне хочет затащить Украину в альянс, пусть продолжает хотеть. Мы же будем заниматься обеспечиванием собственных приоритетов и задач», — сказал Долгов.

При этом он не исключил, что НАТО может переформатироваться по итогам президентских выборов в США.

Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что вступление Украины в Организацию Североатлантического договора может состояться только после завершения конфликта с Россией.

До этого посол Украины в Турции Василий Боднар заявил в интервью газете Yeni Şafak, что Киев в настоящее время не требует членства в НАТО, этот вопрос можно обсудить после завершения конфликта, сейчас войскам страны требуется оружие.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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