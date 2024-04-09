Кириенко приехал на ЗАЭС

Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) посетил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Об этом сообщает Telegram-канал «ЗАЭС. Официально».

«Были затронуты и недавние атаки дронов на Запорожскую АЭС. Директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал о предпринимаемых коллективом действиях, направленных на обеспечение безопасной эксплуатации станции, о проводимых текущих работах, а также о планах развития Запорожской АЭС», — сообщает канал.

Кроме того, на совещании, которое организовал Кириенко, выступил глава Энергодара Эдуард Сеновоз — он рассказал о развитии города-спутника АЭС в контексте ремонта социальных объектов города и поддержки со стороны региона-шефа — Новгородской области.

До этого беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал крышу корпуса уникального учебного центра Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в котором расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

Ранее посол РФ призвал не допустить того, чтобы Киев устроил радиационную катастрофу.