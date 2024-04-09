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В Германии предложили новую схему поставок оружия Украине

Глава комитета бундестага Рот предложил выкупать оружие у США и передавать Киеву

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Global Look Press

Глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот на фоне задержек с выделением военной помощи Украине со стороны США предложил новую схему поставок вооружения Киеву. Его слова приводит n-tv.

По его словам, украинцы с прошлого года тщетно ждут многомиллиардную помощь от Вашингтона.

«Поэтому я призываю всех нас в Европе найти прагматические и быстрые решения. И если Украина нуждается в большей противовоздушной обороне, то мы должны сами посмотреть на наши собственные арсеналы. Например, что мы как европейцы еще можем предоставить в плане Patriot?» — заявил Рот.

Он подчеркнул, что следует «покупать то, что нужно Украине в США, и быстро предоставлять это Киеву».

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе заявил, что страны содружества намерены изучить возможности предоставить Украине больше систем ПВО, включая Patriot, а также снарядов и запчастей для них.

Ранее Зеленский обратился к Западу по ситуации в Харькове.

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