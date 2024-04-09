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Путин освободил Микаэла Агасандяна от должности постпреда РФ при ОДКБ

Путин назначил на должность постпреда РФ при ОДКБ Виктора Васильева

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РИА Новости

Президент России Владимир Путин освободил Микаэла Агасандяна от должности постоянного представителя Российской Федерации при ОДКБ. Это сообщается в указе главы государства, который размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

На этот пост глава государства назначил Виктора Васильева.

«Назначить посла по особым поручениям МИД РФ Васильева Виктора Львовича постоянным и полномочным представителем Российской Федерации при Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в документе.

Указы вступают в силу со дня подписания.

3 апреля Владимир Путин назначил генеральным директором Российского научного фонда Владимира Беспалова. Новый руководитель был назначен на пять лет.

Накануне стало известно, что ректору Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктору Садовничему присвоили звание Героя Труда. 3 апреля Садовничему исполнилось 85 лет. Он возглавляет МГУ с 1992 года.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».

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