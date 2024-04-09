Путин освободил Микаэла Агасандяна от должности постпреда РФ при ОДКБ

Президент России Владимир Путин освободил Микаэла Агасандяна от должности постоянного представителя Российской Федерации при ОДКБ. Это сообщается в указе главы государства, который размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

На этот пост глава государства назначил Виктора Васильева.

«Назначить посла по особым поручениям МИД РФ Васильева Виктора Львовича постоянным и полномочным представителем Российской Федерации при Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в документе.

Указы вступают в силу со дня подписания.

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Накануне стало известно, что ректору Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктору Садовничему присвоили звание Героя Труда. 3 апреля Садовничему исполнилось 85 лет. Он возглавляет МГУ с 1992 года.

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