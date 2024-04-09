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Минкульт Украины возмутился «хейтом» из-за брони для работников цирков и СМИ

Глава минкульта Украины Карандеев осудил «хейт» из-за брони для журналистов

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Пресс-служба Росгосцирка

Глава минкульта Украины Ростислав Карандеев осудил «хейт» из-за предоставления отсрочки при мобилизации для журналистов и других работников информационно-культурных учреждений, включая цирки. Соответствующую публикацию он выложил в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Бронь предоставляется части военнообязанных работников «критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период» предприятий, в том числе телеканалов, входящих в единый телемарафон — Мы-Украина, 1+1, ICTV, Интер, Рада, Суспильне, ВВС, Укринформ, Новый канал, Старлайн медиа, СТБ, Хмарочос медиа, УНИАН ТБ, Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов), ТЕТ, НБМ — и Национального союза журналистов Украины.

По словам Карандеева, возмущение предоставлением отсрочки от призыва по мобилизации работникам таких предприятий — это «примитивная оценка их общественного значения, как и в целом значения культуры в воюющей стране». При этом глава украинского минкульта отметил, что в ставшем притчей во языцех цирке, внесенном в список «критически важных предприятий», бронь получили 14 человек или менее 10% персонала.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о предоставлении статуса «критически важного предприятия» ГП «Передвижной цирк Украины».

Ранее нардеп Разумков заявил, что на Украине стали бояться людей в форме из-за военкомов.

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