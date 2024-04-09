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В Израиле рассказали об ошибке Эрдогана

МИД Израиля: Эрдоган жертвует экономическими интересами, поддерживая ХАМАС

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Shutterstock

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жертвует экономическими интересами страны ради поддержки палестинского движения ХАМАС. Об этом министр написал в своей соцсети X (бывшая Twitter).

«Эрдоган в очередной раз жертвует экономическими интересами народа Турции ради поддержки… ХАМАС в Газе», — подчеркнул он.

Глава МИД Израиля также отметил, что Израиль не будет мириться с нарушением торговых соглашений со стороны Турции и примет «параллельные меры» против Турции.

Министерство торговли Турции приняло решение с 9 апреля ввести ограничения на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров в связи с военной операцией этой страны в секторе Газа. Запрет будет действовать до тех пор, пока израильские военные не покинут палестинский анклав.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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