Боррель обвинил Россию в намерении дестабилизировать Евросоюз

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза столкнутся с дестабилизирующими действиями со стороны России на предстоящих выборах в Европарламент. Его слова приводит РИА Новости.

Как подчеркнул Боррель, Россия «намерена проводить дестабилизирующую деятельность в отношении всего Евросоюза», и речь не идет о бомбежках.

«В ходе предстоящих выборов [в Европарламент] вы увидите, как дестабилизирующая деятельность угрожает нашей демократии», — сказал он.

Ранее Боррель заявил, что вопросы обороны должны стать главной темой политики в Евросоюзе, оборонные инициативы должны стать «сердцем» европейской политики.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил об угрозах победы правых популистов на предстоящих выборах в Европарламент.

«Правые популисты проводят избирательные кампании против нашей объединенной Европы. Они готовы разрушить то, что мы построили для наших детей; они разжигают настроения против беженцев и меньшинств», – заявил Шольц.

Ранее Фон дер Ляйен заявила о намерении бороться с «друзьями Путина» в Европарламенте.