Гуцул попросила Путина помочь Гагаузии с газом и льготами для аграриев

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул рассказала, что в ходе мартовской встречи с российским президентом Владимиром Путиным попросила дисконт на газ и льготные пошлины для региональных аграриев. Ее слова передает РИА Новости.

«Я рассказала о том, какое давление идет со стороны центральных властей на Гагаузскую автономию», — пояснила политик на встрече с журналистами в Промсвязьбанке.

По словам Гуцул, в рамках переговоров с ее стороны было озвучено несколько просьб. В частности, о предоставлении льготных пошлин для региональных сельхозпроизводителей, а также «хороших цен» на газ.

9 апреля Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом. Сообщалось, что власти автономии договорились о запуске российских карт «Мир» в регионе.

Месяцем ранее Гуцул уже наносила визит в Россию для встречи с российским лидером.

Ранее Санду отказалась назначить главу Гагаузии министром.