Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении призывного возраста, чтобы добиться выделения американской военной помощи. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог Руслан Калинчук.

«Потому что в Киеве недавно побывал американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), которому, видимо, лоббистские структуры, работающие в интересах Украины, заплатили неплохие деньги. Он, приехав туда, заявил о том, что Украина должна призвать в армию еще больше мужчин», — отметил Калинчук.

Американцы, по его словам, исходят из простой логики: нет личного состава — нет вооружений.

В начале апреля Зеленский подписал сразу несколько законов об изменении условий мобилизации на Украине. Он опустил призывной возраст с 27 до 25 лет и убрал категорию «ограниченно годен». Кроме того, в стране появятся электронные кабинеты призывников. В Вооруженных силах Украины (ВСУ) тем временем требуют снизить планку мобилизационного возраста еще больше. Российские специалисты считают, что на Зеленского давит Запад из-за огромных потерь украинской армии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции заявили об острой нехватке солдат у ВСУ.