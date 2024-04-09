Кличко признал, что Украина стала «заложницей» США

Мэр Киева Виталий Кличко признал, что Украина стала заложницей внутренней политики США, в рамках которой члены Республиканской партии задерживают предоставление стране помощи. Своим мнением он поделился в интервью изданию Daily Beast.

«Сегодня мы видим, что республиканцы блокируют поставки оружия на Украину. Мы слышим риторику Трампа — это всего лишь результат избирательной кампании», — подчеркнул Кличко, выразив разочарование тем, что Украина фактически стала «заложницей» непримиримости республиканцев.

Мэр Киева добавил, что ожидает ухудшения ситуации на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение года до президентских выборов в США. При этом он выразил надежду на поддержку Киева со стороны США даже в случае прихода к власти республиканцев. По словам Кличко, он «не верит, что республиканцы изменили свои взгляды».

До этого постпред США при НАТО Джулианна Смит пообещала Украине конкретные результаты от предстоящего саммита НАТО в июне.

Ранее сообщалось, что на Украине не понимают, какие условия нужно выполнить для членства в НАТО.