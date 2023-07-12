На Украине не понимают, какие условия нужно выполнить для членства в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, какие условия его страна должна выполнить для предоставления ей членства в НАТО. Об этом он сообщил в интервью «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«В этом и проблема. То есть когда будут выполнены условия? Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они?» — сказал Кулеба.

В этом вопросе у руководства Украины и альянса «принципиально разные позиции», подчеркнул глава украинского МИД.

По его словам, позиция Киева заключается в том, что «есть все условия для того, чтобы пригласить Украину стать членом НАТО», однако позиция блока — «есть какие-то условия, которые нужно выполнить».

Ранее The Washington Post писала, что американские дипломаты на саммите НАТО были в ярости из-за поста в Twitter президента Украины Владимира Зеленского насчет перспектив Киева в альянсе.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.