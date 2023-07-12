Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине не понимают, какие условия нужно выполнить для членства в НАТО

Кулеба: Украина не понимает, какие условия нужно выполнить для вступления в НАТО

close
100%
Mike Segar/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, какие условия его страна должна выполнить для предоставления ей членства в НАТО. Об этом он сообщил в интервью «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«В этом и проблема. То есть когда будут выполнены условия? Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они?» — сказал Кулеба.

В этом вопросе у руководства Украины и альянса «принципиально разные позиции», подчеркнул глава украинского МИД.

По его словам, позиция Киева заключается в том, что «есть все условия для того, чтобы пригласить Украину стать членом НАТО», однако позиция блока — «есть какие-то условия, которые нужно выполнить».

Ранее The Washington Post писала, что американские дипломаты на саммите НАТО были в ярости из-за поста в Twitter президента Украины Владимира Зеленского насчет перспектив Киева в альянсе.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях