Китай резко ответил НАТО на конфронтационную политику блока

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что НАТО не должна «протягивать руки» в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), Пекин не приемлет блокового противостояния между странами. Своим мнением министр поделился на пресс-конференции, его слова приводит РИА Новости.

«НАТО не должна протягивать руки к нашему общему дому», — подчеркнул Ван И, ответив, что конфронтационные заявления не будут иметь поддержки среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

По словам министра, необходимо придерживаться стратегии многосторонности, а также оказывать противодействие «узким кругам», целью которых является развитие блокового противостояния в мире. Отдельно он подчеркнул, что этот вызов со стороны Запада особенно актуален и важен в контексте Азиатско-Тихоокеанского региона.

До этого Ван И выразил надежду на то, что огонь на Украине будет прекращен как можно скорее.

4 апреля глава российского МИД Сергей Лавров назвал китайскую инициативу урегулирования по Украине наиболее разумной и четкой. Он отметил, что предложенный КНР план состоит из 12 пунктов. Они представляют собой принципы и подходы к восстановлению мира, при этом Пекин рассчитывает сначала достичь согласия по всем этим пунктам с другими участниками международных отношений.

Ранее Лавров поблагодарил КНР за направление наблюдателей на выборы в РФ.