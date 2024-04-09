Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китай резко ответил НАТО на конфронтационную политику блока

МИД Китая: НАТО не должна протягивать руки в Азиатско-Тихоокеанский регион

close
100%
Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что НАТО не должна «протягивать руки» в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), Пекин не приемлет блокового противостояния между странами. Своим мнением министр поделился на пресс-конференции, его слова приводит РИА Новости.

«НАТО не должна протягивать руки к нашему общему дому», — подчеркнул Ван И, ответив, что конфронтационные заявления не будут иметь поддержки среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

По словам министра, необходимо придерживаться стратегии многосторонности, а также оказывать противодействие «узким кругам», целью которых является развитие блокового противостояния в мире. Отдельно он подчеркнул, что этот вызов со стороны Запада особенно актуален и важен в контексте Азиатско-Тихоокеанского региона.

До этого Ван И выразил надежду на то, что огонь на Украине будет прекращен как можно скорее.

4 апреля глава российского МИД Сергей Лавров назвал китайскую инициативу урегулирования по Украине наиболее разумной и четкой. Он отметил, что предложенный КНР план состоит из 12 пунктов. Они представляют собой принципы и подходы к восстановлению мира, при этом Пекин рассчитывает сначала достичь согласия по всем этим пунктам с другими участниками международных отношений.

Ранее Лавров поблагодарил КНР за направление наблюдателей на выборы в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами