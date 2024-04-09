Лавров назвал контакты на высоком уровне ключевыми для РФ и КНР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Ван И обсудил ситуацию на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы, да и китайские друзья четко заявляют о необходимости учитывать законные озабоченности всех вовлеченных сторон, прежде всего в сфере безопасности. В этом контексте мы с китайскими коллегами подтвердили вывод о бесперспективности каких-либо международных мероприятий, которые не то что не учитывают позицию России, а полностью ее игнорируют», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи.

Глава российского внешнеполитического ведомства также упомянул «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского, назвав ее оторванной от реалий.

До этого министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым выдвинул идею о «двойном противодействии» в ответ на «двойное сдерживание» со стороны коллективного Запада.

Ранее Лавров заявил о беспрецедентном уровне отношений между Китаем и Россией.