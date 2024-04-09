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В Британии заявили, что боеготовность НАТО страдает из-за ряда организационных проблем

Times: боеготовность НАТО низка из-за ряда организационных проблем

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Global Look Press

НАТО испытывает серьезные внутренние организационные проблемы, которые существенно снижают боеготовность Североатлантического альянса. Об этом написал обозреватель британской газеты Times Эдвард Лукас.

По словам журналиста, в командной структуре блока творится полный беспорядок. Запасы вооружения альянса незначительны, инфраструктура является неадекватной, логистика не имеет прочности, оборудование устарело.

Лукас считает, что расчет стран НАТО в гипотетическом военном конфликте нанести поражение России абсолютно не соответствует реальной действительности. Европейцы и американцы не только недооценивают российские возможности, но и переоценивают свои собственные. Поэтому боеготовность Североатлантического альянса не соответствует громким заявлениям со стороны официальных лиц блока.

До этого в МИД России заявили, что НАТО стоит включить инстинкт самосохранения.

Ранее в США не исключили роспуска НАТО.

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