Россия считает реалистичным китайский план по Украине

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС сообщил, что Москва считает инициативу Китая по украинскому урегулированию более реалистичной, чем «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского.

Он заявил, что в России высоко ценят позицию китайских коллег по украинскому кризису. Полищук заявил, что Москва отмечает стремление КНР способствовать подлинному и устойчивому урегулированию конфликта мирным путем.

«В отличие от ультимативной и тупиковой «формулы Зеленского», которая априори не способна привести ни к каким результатам, инициатива Пекина, основанная на китайской мудрости и диалектическом подходе от общего к частному, более реалистична», — сказал Полищук.

29 марта министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия разделяет взгляд Китая на украинский конфликт. Год назад Пекин предложил свою формулу мира, которая ничего не говорит о выводе российских войск или новых границах по итогу конфликта. КНР призвала только к переговорам и прекращению огня. Кроме того, Пекин выступает против санкций и расширения военных блоков. Это нравится Москве намного больше «безумной» формулы Зеленского.

Ранее Лавров рассказал о гарантиях безопасности в случае переговоров по Украине.