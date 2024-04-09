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В МИД РФ сообщили, что готовы обсуждать серьезные предложения по Украине

Представитель МИД Полищук: РФ готова обсудить серьезные предложения по Украине

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС заявил, что Россия готова обсуждать серьезные предложения по Украине, которые онованы на учете российских законных интересов.

«Мы открыты к диалогу и готовы обсуждать действительно серьезные предложения, основанные на современных реалиях и учете наших законных интересов», — сказал он.

Он добавил, что Запад и Украина «зациклены» на «формуле Зеленского». Киев с союзниками продолжают подготавливаться к «мирной конференции» в Швейцарии. В МИД полагают, что он пройдет также, как «копенгагенский процесс», также будут приглашены страны глобального Юга. При этом, в этот раз планируется позвать и Россию.

Полищук подчеркнул, что Москва не раз заявляла, что не будет принимать участие во встречах, на которых планируется обсуждать даже части «заведомо провальной формулы Зеленского».

До этого агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщало, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня.

Ранее Зеленский признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине из-за России.

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