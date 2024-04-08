Путин дал поручения властям Петербурга и Ленобласти в сфере туризма

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил определить приоритетные территории для строительства и развития туризма в Петербурге и Ленинградской области. Его слова передает РИА Новости.

В поручение Путина также входит развитие туризма с учетом реализации мероприятий по созданию круглогодичного курорта «Горская». Кроме того, президент власти регионов должны будут учесть увеличение градостроительного потенциала и дополнительного объема жилищного строительства на этих приоритетных территориях.

Также Владимир Путин поручил обеспечить реализацию проектов по жилищному и коммерческому строительству во взаимосвязи с развитием инфраструктуры.

В конце марта Путин попросил кабмин проработать вопросы государственно-частного партнерства в индустрии гостеприимства.

Политолог, эксперт Института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков сказал, что российский лидер стремится сделать сферу туризма доступной и интересной для всех возрастных групп вне зависимости от уровня доходов.

Ранее в правительстве заявили, что отдыхать в России стало модно и престижно.