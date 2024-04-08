Согласована дата операции ЦАХАЛ в Рафахе в секторе Газа

Дата начала операции израильской армии в Рафахе на юге сектора Газа уже согласована. Об этом сообщил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, слова которого передает РИА Новости.

По словам израильского премьера, он получил отчет о переговорах в Каире по освобождению заложников. Нетаньяху отметил, что для освобождения израильских заложников и полной победы над ХАМАС необходимо провести ликвидацию в Рафахе и ликвидировать оставшихся террористов. Он подчеркнул, что дата уже согласована.

Израильская армия в ночь на воскресенье отвела все свои подразделения с юга сектора Газа.

7 апреля Нетаньяху заявил, что без освобождения заложников, которых удерживает движение ХАМАС, прекращение огня в секторе Газа не будет достигнуто.

Отмечалось, что движение ХАМАС опасается выхода Израиля из режима прекращения огня после обмена заложниками и заключенными.

Ранее стало известно, когда СБ ООН рассмотрит заявку на принятие Палестины в организацию.