Стало известно, когда СБ ООН рассмотрит заявку на принятие Палестины в организацию

Совет Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) решил, что комитет организации по принятию новых членов во всемирную организацию в апреле рассмотрит заявку Палестины на вступление. Об этом сообщила постпред Мальты при ООН Ванесса Фрезьер, передает ТАСС.

Она рассказала, что СБ ООН будет вести рассмотрения заявки Палестины в апреле. По ее словам, любой член Совбеза может предложить свое решение по членству.

6 апреля сообщалось, что Совет Безопасности ООН намерен в понедельник, 8 апреля, рассмотреть запрос Палестины на вступление в международную организацию. До этого стало известно, что в Совет Безопасности ООН поступило письмо с просьбой принять Палестину в ООН и признать ее полноправным членом всемирной организации. Документ был внесен представителем Мальты — эта страна в апреле председательствует в Совбезе ООН.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что Россия призвала все страны мирового сообщества поддержать заявку Палестины на получение статуса постоянного члена ООН. .

Ранее постпреда Израиля при ООН отозвали в Иерусалим.