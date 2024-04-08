Палестинское радикальное вижение ХАМАС опасается выхода Израиля из режима прекращения огня после обмена заложниками и заключенными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близкий организации источник.

«ХАМАС опасается выхода Израиля из режима прекращения огня после обмена заложниками и заключенными», — заявил он.

Он отметил, что стороны должны подписать четкое и недвусмысленное соглашение. По его словам, Израиль предлагает вывести свои подразделения из сектора Газа в пять этапов, каждый из которых будет разделен в 20 дней. Он добавил, что это абсолютно неприемлемо для ХАМАС.

До этого сообщалось, что в ходе переговоров в Каире о прекращении огня в секторе Газа был достигнут значительный прогресс. Об этом сообщили источники телеканалу Al Qahera News. Участники переговоров в Каире включали представителей Египта, Катара, США, Израиля и ХАМАС. Однако, по данным телеканала, ни одна из сторон пока не подтвердила официально достигнутого прогресса.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.