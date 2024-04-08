Оборонный комитет Рады не пришел к согласию по закону о мобилизации

Оборонный комитет Верховной Рады Украины на своем заседании не завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации, вопрос откладывается до следующего дня. Об этом со ссылкой на депутата Рады Ярослава Железняка сообщает издание «Страна.ua».

Верховная Рада должна начать рассмотрение законопроекта в среду, 10 апреля, а на 11 апреля уже назначено финальное голосование по этому вопросу.

5 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что первоначальные планы по мобилизации 500 тыс. человек в ряды ВСУ были сокращены, однако конкретных данных не привел. По его словам, причиной смягчения планов мобилизации стала замена главнокомандующего, аудит ВСУ и ротация на линии фронта.

Проект украинского закона о мобилизации был опубликован 26 декабря, с тех в него были внесены тысячи правок и замечаний. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, управлять автомобилем, использовать свои денежные средства, проводить сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и загранпаспорт.

Ранее в ВСУ заявили, что при проведении мобилизации на Украине нельзя будет «отсидеться».