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МИД РФ призвал мировое сообщество обратить внимание на атаки Киева на ЗАЭС

МИД: мир должен лишить Киев возможности совершать теракты на ядерных объектах

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Международные сообщества и организации, в первую очередь Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), обязаны оставить Киев без возможности проводить атаки на ядерные объекты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

«Своими преступными действиями Украина <...> дает понять, что встала на путь ядерного террора», — указывается в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что Россия будет отыскивать и преследовать виновных в нападениях на российские ядерные установки вне зависимости от места их локации. По оценке МИД, ответственность за атаки по ЗАЭС и за возможные их последствия полностью ложится и на руководство тех стран, которые поставляют Украине оружие и разведывательные данные и спонсируют страну.

«Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности ЗАЭС», — заключается в публикации.

Накануне пресс-служба ЗАЭС сообщила, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали станцию. Позже экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были подтверждены физические последствия атак дронов, в частности на один из шести реакторов. Повреждение шестого энергоблока не вызвало угрозы ядерной безопасности, отметили в агентстве, но это является серьезным инцидентом, который может нарушить целостность системы защитной оболочки реактора станции.

8 апреля на Запорожской АЭС сообщили о падении дрона-камикадзе на кровлю шестого энергоблока станции.

Ранее директор ЗАЭС прокомментировал атаку ВСУ на атомную станцию.

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