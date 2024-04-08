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В МИД РФ призвали главу МАГАТЭ к реакции на удары ВСУ по ЗАЭС

МИД: Россия ожидает «правдивой» реакции главы МАГАТЭ на удары ВСУ по ЗАЭС

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Anna Voitenko/Reuters

Россия ожидает, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси должным образом отреагирует на атаки со стороны Украины на Запорожскую АЭС. Об этом говорится в официальном заявлении российского МИД.

Ведомство напомнило, что именно по просьбе Гросси РФ согласилась допустить экспертов МАГАТЭ на станцию, которые находятся там с сентября 2022 года. В России полагали, что их наличие позволит прекратить атаки ВСУ или укажет на источник обстрелов.

«Ожидаем от гендиректора Агентства публичной и исчерпывающе правдивой реакции», — заявляет МИД РФ.

7 апреля пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали станцию. Позже экспертами МАГАТЭ были подтверждены физические последствия атак дронов, в частности на один из шести реакторов. Повреждение шестого энергоблока не вызвало угрозы ядерной безопасности, отметили в агентстве, но это является серьезным инцидентом, который может нарушить целостность системы защитной оболочки реактора станции.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук прокомментировал атаку ВСУ на атомную станцию.

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