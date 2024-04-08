В МИД РФ призвали главу МАГАТЭ к реакции на удары ВСУ по ЗАЭС

Россия ожидает, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси должным образом отреагирует на атаки со стороны Украины на Запорожскую АЭС. Об этом говорится в официальном заявлении российского МИД.

Ведомство напомнило, что именно по просьбе Гросси РФ согласилась допустить экспертов МАГАТЭ на станцию, которые находятся там с сентября 2022 года. В России полагали, что их наличие позволит прекратить атаки ВСУ или укажет на источник обстрелов.

«Ожидаем от гендиректора Агентства публичной и исчерпывающе правдивой реакции», — заявляет МИД РФ.

7 апреля пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали станцию. Позже экспертами МАГАТЭ были подтверждены физические последствия атак дронов, в частности на один из шести реакторов. Повреждение шестого энергоблока не вызвало угрозы ядерной безопасности, отметили в агентстве, но это является серьезным инцидентом, который может нарушить целостность системы защитной оболочки реактора станции.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук прокомментировал атаку ВСУ на атомную станцию.